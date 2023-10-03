Каскадер попал в Книгу Гиннеса, показав супер-класс на грузовике

Водителю нужно было оторвать два колеса грузовика от земли, после чего проехать через пространство шириной всего 380 сантиметров.

43-летний каскадер из Италии Марко Давиде Джиони попал в Книгу рекорд Гиннесса. Водитель проехал на двух колесах грузовика через узкую щель.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Guinness World Records.

Каскадеру понадобилось несколько попыток, чтобы установить новый мировой рекорд. Ему нужно было оторвать два колеса грузовика от земли, а затем проехать через пространство шириной всего 380 сантиметров.

Во время первой попытки Марко Давиде Джиони едва не перевернулся набок. Следующая попытка также оказалась неудачной - каскадер задел барьеры, пытаясь восстановить баланс.

А вот с третьей попытки мужчина все же смог справиться с задачей - он проехал на двух колесах целых 10 метров и проехал между препятствиями.

После заезда мужчина рассказал, что до сих пор чувствует прилив адреналина.

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