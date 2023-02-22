В Саудовской Аравии появится гигантское здание-куб

В Саудовской Аравии построят гигантский небоскреб-куб под названием «Мукааб», который должен стать «новым лицом» Эр-Рияд. Это здание будет в 20 раз выше, чем Empire State Building в Нью-Йорке (США).

Об этом пишет Dezeen.

Власти говорят, что высота, ширина и длина здания «Мукааб» будут достигать 400 метров. Внутри его будут различные магазины, туристические достопримечательности, зоны развлечений, культурные объекты. Проект планируют полностью реализовать до 2030 года.

В представленном ролике можно увидеть, как будет по завершению выглядеть объект, в частности, что он будет расположен под закрытым куполом, с собственной внутренней транспортной сетью.

«Курсор» писал ранее, что Саудовская Аравия решила привлечь больше туристов и вложить деньги в уникальный отель, который будет высечен в скале и расположен посреди пустыни Аль-Ула. Проектировать и строить отель пригласили известнейшего архитектора Жана Нувеля.

Еще мы писали, что в Саудовской Аравии начали воплощать в жизнь футуристический проект NEOM. Его частью станет 70-километровый небоскреб под названием «Зеркальная линия», который будет вмещать плавучий портовый город, искусственный горнолыжный курорт, летающие лифты и роботов.

Напомним, что Дубай является одним из самых популярных, хоть и дорогих, направлений для туристов. И чтобы привлечь еще больше внимания путешественников со всего мира, власти придумывают различные и удивительные проекты. В будущем в городе планируют создать 100-километровый маршрут по пустыне Сайх-аль-Салам.