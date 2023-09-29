Опытный дрессировщик Гарретт Кинг советует всем любителям собак трижды подумать над тем, в каких условиях они будут содержать собак и только потом выбирать породу, исходя из своих возможностей. Он в частности, назвал три породы, которые сам не стал бы никогда заводить.

Об этом пишет Mirror.

По словам Гарретта, для содержания в квартире не подходит среднеазиатская овчарка, также известная как алабай. Эти собаки могут достигать веса более 170 фунтов и служат отличными сторожами для скота. Но если у вас его нет, животному будет скучно и тесно в квартире, он ее быстро разнесет.

На втором месте эксперт назвал бладхаунд из-за их склонности к жирной коже и неприятному запаху. От этого запаса сложно избавиться и потому вскоре все в доме им пропитается.

Третьей в списке оказалась порода чихуахуа. По его словам, у этой собачки своеобразный характер. Они хоть и маленькие, но довольно агрессивные и часто кусают всех, кто приближается к хозяину. Они боятся холодов и потому зимой им придется обустраивать лоток в доме.

Как сообщал Курсор, исследователи из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии провели исследование, сосредоточенного на том, почему собаки склоняют голову набок и вопросительно смотрят на хозяев. Результаты исследования свидетельствуют о том, что это поведение является признаком интеллекта у собак.

Ранее Курсор писал о наиболее «проблематичных» породах собак, которые нежелательно заводить начинающим собаководам.