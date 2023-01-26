Кинолог определил породы собак, у которых самое плохое поведение

По его словам, при недостаточном уровне активности энергичная и добрая собака становится злой.

Кинолог Уилл Атертон из Великобритании назвал породы собак с наихудшим поведением, и это оказался английский кокер-спаниель и кане-корсо.

Об этом сообщает 7 News.

Дрессировщик считает, что люди, которые заводят собак рабочих линий, не всегда готовы удовлетворять их потребности, что приводит к непослушанию. При недостаточном уровне активности энергичная и добрая собака становится злой и равнодушной.

Атертон заявил, что английский кокер-спаниель и кане-корсо — две породы собак с самым плохим поведением, которых он встречал за время работы. Кокер-спаниель — это охотничья собака. Она чрезвычайно активна, поэтому любит регулярные прогулки, бег и игры, а не безделье дома.

Однако, по словам кинолога, многие владельцы полагают, что смогут содержать кокер-спаниелей как декоративную породу собак.

«Из-за этого они становятся реактивными, лают, дергаются, охраняют ресурсы и испытывают когнитивные нарушения», — объяснил дрессировщик.

Кане-корсо — порода собак, изначально выведенная для выполнения охранных функций.

«Но опять же, люди заводят их для других целей. У них нет времени, желания или необходимого опыта для их воспитания, из-за чего собака становится агрессивной и реактивной», — утверждает Атертон.

Многие владельцы согласились с кинологом и подтвердили, что собака с плохим поведением — следствие недостаточной дрессировки.

«Курсор» писал ранее, что ученые провели эксперименты и установили, что благодаря физическому контакту собаки с человеком улучшается состояние организма последнего.