Как собаки влияют на человеческий мозг – исследование

Ученые провели эксперименты и установили, что благодаря физическому контакту собаки с человеком улучшается состояние организма последнего.

Многие владельцы собак прекрасно знают, что домашние любимцы могут дарить счастье и спокойствие. Однако, предполагали ли вы, что наше общение с 4-лапыми повышает мозговую активность?

Об этом сообщает Science Alert.

К проведению экспериментов привлекли 19 человек, 3 собаки и одного игрушечного льва, которому дали прозвище Лео. Отмечается, что люди не являлись хозяевами животных, участвовавших в исследовании.

Каждый человек участвовал в шести экспериментах, в трех из которых задействовали собак разных пород (джек-рассел-терьер, 6 лет; золотистый ретривер и голдендудль, по 4 года), а в оставшихся – плюшевого льва. Внутри игрушки разместили грелку с водой, чтобы ее температура напоминала температуру животного.

Испытуемому предлагали разные способы взаимодействий – нейтральное, наблюдение, ощущение, поглаживание и вновь нейтральное. Параллельно эксперты пользовались специальным устройством, которое отслеживало активность в 19 участках префронтальной коры.

По итогам исследования ученые установили, что благодаря физическому контакту с собакой у человека происходит повышение активности головного мозга в долях, связанных с социальным и эмоциональным взаимодействием. Контакт с плюшевым львом таких результатов не продемонстрировал.

Любопытно, что увеличение взаимодействия с домашним любимцем пропорционально приводило к повышению активности мозга, которая также сохранялась, когда собаки не было рядом. Есть версия, что благодаря поглаживанию значительно активируются процессы внимания и сильное эмоциональное возбуждение.

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