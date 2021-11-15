Кислорода на Луне хватит для жизни миллиардов людей в течение 100 000 лет

По мнению ученых, кислород на Луне можно получать из реголита.

В октябре текущего года NASA подписало соглашение с Австралийским космическим агентством об отправке лунохода австралийского производства на спутник Земли.

Целью лунохода в рамках программы Artemis является сбор лунных камней и образцов грунта. По мнению исследователей, после переработки они могут обеспечить человечество на Луне кислородом в практически неограниченных объемах.

Напомним, на луне есть своя атмосфера, но её слой очень тонкий и состоит преимущественно из водорода, аргона и неона. Выход был найден в добыче кислорода из твердой формы — реголита, слоя камня и мелкой пыли, покрывающей поверхность спутника.

Этот материал образовывался на Луне в течение многих тысяч лет, в результате падения и ударов метеоритов о поверхность спутника.

По предварительным расчетам, лунный реголит на 45% состоит из кислорода, но чтобы добыть его и преобразовать в пригодное для дыхания вещество, понадобиться приложить много энергии. В частности, ученые хотят добыть кислород из образцов грунта и лунных камней, добытых луноходом, путем электролиза.

Обычна в ходе этого процесса кислород выступает в качестве побочного продукта, но на этот раз ученые используют электролиз в целях воспроизвести материал для беспрепятственного дыхания человека.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что ученые рассказали, какой была бы Земля без людей. Если бы людей не существовало, то Земля имела бы совершенно другой внешний вид.

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