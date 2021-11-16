Какой была бы Земля без людей: заявление ученых удивило всех

Следы деятельности современного человека сегодня отчетливо видны в каждом уголке планеты. Человечество строит огромные небоскребы, обрабатывает огромные поля, прокладывает многочисленные дороги. Если бы людей не существовало, то Земля имела бы совершенно другой внешний вид.

Ученые из Университета Флиндерса сделали предположение о том, какой бы была Земля без людей.

Специалисты отмечают существование большого количество разнообразных видов растений и животных. Некоторые из них дожили до наших дней, а некоторые в свое время были истреблены человеком и уже давно не существуют.

Один из соавторов исследования Тревор Уорти выразил предположение, что Земля была была бы покрыта густой растительностью практически на всех континентах, за исключением Антарктиды. Также было отмечено, что существование человечества, особенно в постиндустриальную эпоху, повлияло на экосистему планеты подобно удару гигантского астероида. Пыль от удара все еще оседает на поверхности и причиняет непоправимый вред.

По мнению исследователей, в дальнейшем рост производства и развитие технологий может привести к вымиранию бесчисленного количества видов флоры и фауны.

Если человечества бы не существовало в текущем виде, «до сегодняшнего дня смогли дожить даже пещерные львы». Напомним, этот вид животных полностью исчез еще 12 тысяч лет назад. Кроме того, до наших дней смогли бы дожить и мамонты, так как они смогли пережить многочисленные изменения климата и легко переносили даже самые суровые условия существования.

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