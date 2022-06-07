Китай запускает в космос плавучую электростанцию

Китай ускорил запуск солнечной электростанции, которая выйдет на орбиту Земли. Планируется, что спутник будет преобразовывать солнечную энергию в микроволны или лазеры, прежде чем направить эту энергию в фиксированные точки на Земле.
Об этом сообщает Independent.
В то время как первоначальный тест будет достигать только 10 киловатт мощности — достаточно, чтобы удовлетворить потребности в энергии горстки домов — технология, по-видимому, может быть значительно улучшена. Первый корабль будет собран на Земле перед отправкой в космос, но будущие итерации будут собираться полностью вне атмосферы.
Ожидается, что к 2035 году будет завершен полномасштабный массив солнечных элементов с высокой передачей мощности, способный передавать энергию на расстояние 36 000 км. Более сложный массив солнечных элементов с напряжением от 10 до 20 киловольт и мощностью в два гигаватт будет собран к 2050 году, если производство пойдет по плану.
Это примерно то же самое, что атомная электростанция на Земле, с надеждой на то, что затраты на коммерческую сборку со временем снизятся.
Напомним также, что ученые NASA показали удивительную пару Сейфертовских галактик.