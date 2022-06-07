Китай запускает в космос плавучую электростанцию

Китай запланировал запуск корабля на 2028 год, когда испытательный спутник, вращающийся вокруг нашей планеты на высоте 400 км, проверит концепцию.

Китай ускорил запуск солнечной электростанции, которая выйдет на орбиту Земли. Планируется, что спутник будет преобразовывать солнечную энергию в микроволны или лазеры, прежде чем направить эту энергию в фиксированные точки на Земле.

Об этом сообщает Independent.

В то время как первоначальный тест будет достигать только 10 киловатт мощности — достаточно, чтобы удовлетворить потребности в энергии горстки домов — технология, по-видимому, может быть значительно улучшена. Первый корабль будет собран на Земле перед отправкой в ​​космос, но будущие итерации будут собираться полностью вне атмосферы.

Ожидается, что к 2035 году будет завершен полномасштабный массив солнечных элементов с высокой передачей мощности, способный передавать энергию на расстояние 36 000 км. Более сложный массив солнечных элементов с напряжением от 10 до 20 киловольт и мощностью в два гигаватт будет собран к 2050 году, если производство пойдет по плану.

Это примерно то же самое, что атомная электростанция на Земле, с надеждой на то, что затраты на коммерческую сборку со временем снизятся.