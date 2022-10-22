Климатологи предрекли новый апокалипсис, который начнется с Северной Атлантики

Нестабильность природной системы в Северной Атлантике подтолкнула ученых к мысли о вероятном скором глобальном изменении климата.

Изменения климата, особенно глобального плана, волнуют ученых несколько последних десятилетий. И периодически во время экспериментов появляются открытия, которые способны взбудоражить человечество. Во время исследования причин наступления ледникового периода ученые сосредоточились на климатической системе Северной Атлантики, пишет Sci Tech Daily.

Группа ученых из университета Эксетера сосредоточилась на изучении раковин моллюсков-куахог, которые оказались способны сохранятся столетиями.

Во время исследования специалисты анализировали изотопы углерода и кислорода, заключенные в раковинах, в качестве шкалы изменений окружающего мира.

Беатрис Арельяно-Нава, одна из авторов исследования, рассказала, что готовность системы к внезапному переходу проявляется в реакции на внешние изменения. То есть система теряет способность возвращаться в обычное стандартное состояние и может трансформироваться в новое.

Как выяснили ученые, Малому ледниковому периоду предшествовала потеря стабильности системы в Северной Атлантике. А став уязвимой, она начала переход к условиям ледникового периода.

Интересно, что во время исследований, эксперты выяснили еще один момент — Северная Атлантика находится на грани нового переломного момента. Настоящие результаты также показывают, что климатическая система Северной Атлантики потеряла способность стабилизироваться, а это может повлечь серьезные последствия для климата региона.

Ранее Курсор писал, что Земля балансирует на грани катастрофических изменений климата.