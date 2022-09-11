Земля балансирует на грани катастрофических изменений климата — ученые

По словам ученых, даже нынешние уровни потепления уже поставили мир перед угрозой пяти основных переломных моментов, включая крах Антарктического и Гренландского ледяных щитов, но еще не поздно изменить ситуацию.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Science, неспособность достичь цели Парижского соглашения по ограничению глобального потепления до 1,5°C может спровоцировать несколько опасных «переломных моментов», когда изменения в климатических системах станут самоподдерживающимися.

«Я думаю об этом так: это изменит лицо мира — буквально, если вы посмотрите на это из космоса, — учитывая долгосрочное повышение уровня моря, гибель тропических лесов и многое другое», — заявил старший автор Тим Лентон из Университета Эксетер.

Эти точки определяются как усиливающая обратная связь в климатической системе, которая настолько сильна, что становится самодвижущейся при определенном пороге. Это означает, что даже если потепление прекратится, то ледяной щит, океан или тропический лес будут продолжать переходить в новое состояние.

В то время как ранние оценки говорили, что они будут достигнуты в диапазоне потепления на 3-5°C, успехи в климатических наблюдениях, моделировании и палеоклиматических реконструкциях периодов потепления в глубоком прошлом показали, что пороговые значения намного ниже.

Новая статья представляет собой синтез более 200 исследований для получения новых оценок того, когда могут произойти общие переломные моменты. Ученый определяет 9 глобальных «основных» переломных моментов, вносящих существенный вклад в функционирование планетарной системы, и 7региональных переломных моментов, которые вносят существенный вклад в благополучие человечества, всего 16.

5 из 16 могут быть вызваны сегодняшними температурами: крах ледяных щитов Гренландии и Западной Антарктики; повсеместное резкое таяние вечной мерзлоты; нарушение конвекции в Лабрадорском море; и массовое вымирание тропических коралловых рифов. 4 из них переходят от «возможных» событий к «вероятным» при глобальном потеплении на 1,5°C, и еще 5 становятся возможными при этом уровне нагрева.

«Преодоление переломных моментов для ледяных щитов Гренландии и Западной Антарктики означает принятие на себя обязательства в конечном итоге поднять глобальный уровень моря на 10 дополнительных метров», — сказал Лентон и добавил, что это конкретное изменение может занять сотни лет.

Первый автор Дэвид Армстронг Маккей подчеркнул, что даже если планета действительно потеплеет на 1,5°C, то многое будет зависеть от того, как долго она останется там, причем наихудшие последствия наступят, если температура останется такой высокой в ​​течение пяти или шести десятилетий.

Кроме того, «эти переломные моменты, происходящие при 1,5°C, не добавляют огромного количества глобального потепления в качестве обратной связи — и это очень важно, потому что это означает, что мы не находимся в ситуации с неуправляемым поездом при 1,5°C».

«Человечество все еще может контролировать дальнейшее потепление , и по-прежнему стоит сокращать выбросы настолько быстро, насколько это возможно», — добавил он.

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Напомним, что ученые предупредили о последствиях таяния крупнейшего в мире ледника. Таяние Восточно-Антарктического ледника будет оказывать значительно большее влияние на уровень мирового океана, чем таяние ледовых покровов Гренландии или Западной Антарктики.