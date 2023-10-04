Врачи рассказали, когда лучше чистить зубы

В составе зубной пасты присутствует лауретсульфат натрия, который способствует образованию пены и обеспечивает более эффективную чистку зубов. К сожалению, этот компонент также влияет на восприятие сладких ароматов вашими вкусовыми рецепторами, одновременно разрушая молекулы жира, которые могут блокировать горькие ароматы.

Поэтому оптимальным временем для чистки зубов щеткой является утренний период, перед завтраком. Большинство зубных врачей придерживаются этой точки зрения.

Во время сна в ротовой полости активно размножаются бактерии, и поэтому очень важно сразу после пробуждения провести гигиеническую процедуру.

Использование зубной пасты с фтором позволяет избавиться от нежелательных микроорганизмов во рту и обеспечивает дополнительную защиту эмали зубов. Это крайне важно, учитывая, что многие продукты могут разрушать эмаль, делая ваши зубы более уязвимыми к инфекциям.

Чистка зубов перед завтраком восстановит здоровье и радость ваших зубов и десен. Кроме того, этот процесс может стимулировать выработку слюны, жидкости, которая помогает переваривать пищу и поддерживать здоровую среду в ротовой полости.

Ранее Курсор писал, какие продукты делают зубы белее.