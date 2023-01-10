Какие продукты делают зубы белее

Процедуры по отбеливанию зубов становятся все более распространенными, однако они не настолько безопасны, как кажется. Стоматологи уверены, что есть более простой способ, как сделать цвет зубов белее.

Об этом сообщает издание Medicalanswers.

Специалисты по здоровому питанию рекомендуют следить за цветом зубов и их состоянием за счет правильного подобранного рациона питания. Канадские ученые экспериментально доказали, что, употребляя определенную пищу, можно добиться потрясающих результатов.

Они разработали рейтинг список продуктов для идеальной улыбки.

Прежде всего, ученые выяснили, что некоторые продукты могут укрепить зубную эмаль, а другие могут улучшить состояние зубов в целом. Все это влияет на здоровье и цвет зубов.

Как утверждают специалисты, лучшие продукты – это молоко и его производные. При этом они отметили, что имеют в виду только молочные продукты без сахара. Это может быть молоко, творог, натуральный йогурт. Если же продукт содержит сахар, то он скорее навредит вашим зубам.

Также врачи очень рекомендуют употреблять много зелени. Кроме того, зубам необходим миндаль, который обладает потрясающим эффектом.

Список полезных продуктов продолжают яйца, рыба и мясо. Также следует добавить в свой рацион печеный картофель и морковь.

Из напитков — лучше отдать предпочтение зелёному чаю, который полезен не только для зубов, но и для десен. Он укрепляет ткани и защищает от воспалений.

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