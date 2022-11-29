Космическое агентство обвинило японского астронавта в фальсификации данных

Двое ученых сфальсифицировали данные эксперимента стоимостью 1,4 млн долларов. Они не собрали достоверных данных от участников исследования «по причине своей занятости».

Японские исследователи во главе с астронавтом Сатоси Фурукавой сфальсифицировали результаты эксперимента, который должен был смоделировать повседневную жизнь на борту МКС.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило о выявленной «подтасовке» фактов, что пишет Gizmodo.

Космическое агентство объявило выговор астронавту, однако не отстранило его от следующего полета на орбитальную космическую станцию.

В JAXA заявили, что Сатоси Фурукава получит дисциплинарные взыскания за несоответствие данных и умышленную фальсификацию результатов экспериментов. Всего в исследованиях принимало участие 40 человек: люди 2 недели находились в закрытых помещениях в условиях, максимально приближенных к МКС. В это время ученые оценивали физическое и психическое состояние людей и что они испытывали во время имитации космического полета.

Оказалось, что двое ученых сфальсифицировали данные о состоянии участников эксперимента, он не опрашивали их и предоставили неправдивую информацию в итоговый отчет.

Когда в JAXA провели расследование, они заметили, что с итоговыми данными что-то не так. Эксперимент стоимостью в 1,4 млн долларов был приостановлен. Как заявили представители JAXA, ученые посчитали, что они слишком заняты для сбора данных.

JAXA объявило выговор 58-летнему астронавту Сатоси Фурукаве, который руководил экспериментом. Но, поскольку он лично не участвовал в фабрикации данных, то это не повлияет на его предстоящую миссию на МКС в 2023 году.

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