Астрономы рассказали, где скрываются зарождающиеся газовые планеты-гиганты

Ученым известно, что протозвездные диски представляют собой сплюснутые полосы газа и пыли, которые вращаются вокруг новообразованных звезд.

Кроме этого, Земля и другие планеты Солнечной системы родились из такого диска. Сатоши Охаси из Лаборатории звездообразования и планет RIKEN и его коллеги изучили протозвездный диск в одном из ближайших к Земле регионов звездообразования.

Исследование было опубликовано в The Astrophysical Journal.

Используя данные Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) в Чили и Jansky Very Large Array (VLA) в Нью-Мексико, ученые обнаружили, что диск в 80-100 раз шире, чем расстояние от Солнца до Земли, т.е. пролет известен как астрономическая единица.

Диск нестабилен и коллапсирует примерно в 20 астрономических единицах от своей молодой звезды. VLA ранее идентифицировал несколько сгустков материи в той же области, и их образование может быть вызвано этой гравитационной нестабильностью.

«Эти скопления могут быть предшественниками планет-гигантов, поскольку они массивны и плотны», — сказал Охаши и добавил, если эта идентификация верна, это будет означать, что формирование планет может начаться на удивление рано в протозвездных дисках.

Ученые также измерили температуру пыли в разных частях диска. Диск нагревается излучением звезды, поэтому температура пыли должна постепенно снижаться по мере удаления от звезды.

Пыль рядом со звездой может достигать относительно теплой температуры -193 градуса по Цельсию. Но на дальней стороне глыб температура пыли резко упала. Это говорит о том, что сгустки блокируют излучение звезды, охлаждая любую пыль в своей тени. В самых отдаленных частях диска температура пыли падает примерно до -263 градусов по Цельсию — всего на 10 градусов выше абсолютного нуля.

По словам Охаши, эта затененная холодная среда может повлиять на химический состав планет, которые формируются во внешних областях диска. Он добавил, что это открытие может помочь астрофизикам понять происхождение ледяных планет, таких как Уран и Нептун, которые вращаются вокруг нашего Солнца.

Команда ученых надеется наблюдать за другими протозвездными дисками, используя аппараты с более высоким пространственным разрешением и чувствительностью, чтобы оценить, распространен ли этот эффект затенения.

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