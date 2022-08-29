Кот-смельчак отбил нападение койотов

Восьмилетний Макс несколько раз бросался на соперников, заставляя отступить, и в итоге вышел победителем.

В сети появилось видео с камеры наблюдения на заднем дворе одного из домов в Лос-Анджелесе.

К жилищу Майи Гуррин подобрались три койота, решившие подзакусить ее котом по кличке Макс, который вышел на ночную прогулку.

Кошки довольно часто становятся жертвами этих хищников, забредающих на городские окраины. Однако восьмилетний Макс — далеко не робкого десятка. Он дал отпор пытающимся окружить его.

Кот несколько раз бросался на них, заставляя отступить, и в итоге вышел победителем: он сдерживал натиск, пока на помощь не пришли хозяева. Напуганные койоты отправились искать добычу послабее.

Как сообщал Курсор, ученые из университета Ливерпуля и Ливерпульского университета им. Джона Мурса выяснили, что коты также подвержены психопатии и асоциальному поведению.

По результатам исследования ученые подтвердили давнюю теорию о том, что у всех кошек присутствует элемент психопатии, поскольку их предки в далеком прошлом пользовались этим свойством для получения пищи, завоевания территории и создания потомства.

У кота или кошки, которые по результатам теста получили высокий балл, можно снизить психопатические наклонности, если регулярно занимать животное когтеточками, особенно древесными, поскольку эти коты и кошки любители исследовать и лазать.

Также Курсор писал о том, что в сети рассказали о случае с котами, который застали прямо на витрине мясного отдела тель-авивского супермаркета. Покупатели одного из супермаркетов Тель-Авива увидели, что на витрину мясного отдела забрались коты и начали есть товар. Хвостатых застали прямо на «месте преступления».

«Коты едят мясо с витрин в супермаркете AM:PM в Тель-Авиве. На это пожаловались покупатели, которые пришли отовариться на улице Шенкин в Тель-Авиве и застали котов врасплох», — написали в сети.