Кот угомонил игривого пса и стал звездой сети

Щенок немецкой овчарки по имени Rocky играет с котенком по имени Саймон.

Щенок полез драться с котом и получил сдачи.

Видео этой смешной «битвы» опубликовано в YouTube-канале Rocky.

«Щенок немецкой овчарки и котенка играют. Попытайтесь не улыбнуться. Привет, ребята, а вы любите котят и щенков? А если они вместе в одном видео? Посмотрите, как щенок немецкой овчарки по имени Rocky играет с котенком по имени Саймон», — написали авторы видео.

Как сообщал Курсор, в США 2-летний ребенок выбежал на поле и стал звездой футбольного матча. Выходить на футбольное поле во время матча запрещается, такие проделки обычно публикой осуждаются. Но поступок болельщицы из США зрители встретили аплодисментами.

Морган Такер из Огайо пришла на стадион посмотреть игру между командами Цинциннати и Орландо Сити. С собой она взяла 2-летнего сына Зайдека. Молодая мама купила билеты на места почти у поля, и это была ее главная ошибка.

Пока мама увлеченно следила за игрой, малыш решил воспользоваться моментом. Ребенок перелез через трибуны и выбежал на газон, прямо в разгар матча. Реакция Морган была молниеносной.

Испугавшись за сына, девушка бросилась за ним. Таким образом, она не только спасла ребенка от травм, которые ему случайно могли причинить футболисты, но и сделала так, что выходка юного болельщика никак не помешала игре. Поступок женщины встретили овациями.

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