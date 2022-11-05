Коты могут помочь в расследовании преступлений — ученые

Ученые провели исследование и установили, какие данные способны хранить наши домашние любимцы и как это могут использовать люди.

Об этом сообщает Science Alert.

Эксперты из Университета Флиндерса в Австралии решили изучить тему того, что животные порой становятся молчаливыми свидетелями преступлений. К сожалению, котов нельзя допросить, а потому полиция даже не рассматривает их как источники новой информации. Тем не менее из этого не следует, что питомцы не способны «рассказать» о преступлении или быть бесполезными в поимке преступника.

В рамках исследования эксперты изучили, как домашние животные могут переносить ДНК. Например, в шерсти котов может содержаться необходимое количество ДНК человека, который был рядом с ними во время совершения преступления. Иначе говоря, животное может хранить ДНК места преступления и даже самого преступника, что может помочь правоохранительным органам в поиске злоумышленника.

Судебно-медицинский эксперт Хайди Монкман считает, что сейчас технология анализа ДНК существенно прогрессирует и позволяет обнаружить даже маленькие следы генетического материала. Последний может существенно помочь в расследованиях преступлений.

По словам учёных, даже в ходе краткосрочного контакта с объектом на теле питомца может остаться генетический материал. Безусловно, сенсорная ДНК является недостаточной для идентификации, но ею можно пользоваться для подтверждения других улик или исключения подозреваемых.

Утверждается, что преступнику даже не нужно касаться поверхности, чтобы оставить следы ДНК — их можно переносить другими способами (например, клетки кожи или волосы способны перемещаться к проходящему мимо телу). Учитывая эти факторы, обычный домашний питомец может иметь основополагающее значение в сохранении ДНК места преступления.

К новому исследованию привлекли два десятка кошек из 15 различных домовладений. Эксперты дважды взяли мазок с каждого животного и собрали образцы ДНК у жителей домов. После произошла обработка мазков кошек и ДНК людей и изучение анкет, заполненных владельцами животных касаемо привычек котов, их повседневного поведения, как часто животное трогают и кто из домашних взаимодействовал с ним больше остальных.

В итоге ДНК было найдено в 80% кошачьих мазков. Учёные пришли к выводу, что отсутствует существенная разница между количеством ДНК и временем, которое прошло с последнего контакта, или длиной шерсти питомца. Большую часть ДНК кошки получили от людей из собственного дома, однако у шести из них были обнаружены следы неизвестного человека.

По словам специалистов, коты могут быть полезными свидетелями преступлений. Однако, нужны дополнительные исследования для установки того, насколько устойчива человеческая ДНК на кошках, что может на нее влиять и какие есть способы передачи ДНК от человека к кошке и наоборот.

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