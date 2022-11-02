Кот, которого посадили на диету, придумал способ выпрашивать еду

Хозяйка пела о том, как ее кот постоянно мяукает и просит еду, а сам Уинслоу неплохо подыграл ей на своем мини-пианино.

У Кейт Никс из Филадельфии, США, живет кот по кличке Уинслоу. Он поправился, а потому его пришлось посадить на диету — но аппетит у животного никуда не исчез.

У миски Уинслоу стоит мини-пианино, и, когда он голоден, кот начинает на нем играть и мяукать, информирует портал U-News.

«Но запросы Уинслоу не всегда заканчиваются успехом, ведь он на диете и получает фиксированную порцию корма в определенное время. Это не мешает ему играть и мяукать еще больше. Как оказалось, Уинслоу даже имеет свой сингл — хозяйка пела о том, как ее кот постоянно мяукает и просит еду, а сам Уинслоу неплохо подыграл ей на своем мини-пианино», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, в сети появилось видео с «играющей» на пианино собакой.

«Реинкарнация налицо. Когда в прошлой жизни был музыкантом», «Можно налить бокал портвейна и слушать бесконечно», «Можно налить бокал портвейна и слушать бесконечно», «Мне бы такую собаку, пели бы с ним в дуэте до утра», «Какой талантище!!!! Молодец!!! Браво!!!» — написали в комментариях благодарные фоловеры.

Как сообщал Курсор, в интернете набрало популярность видео с собакой по кличке Марли. Так, первый ролик был опубликован в социальной сети TikTok. Хозяин по имени Гэри очень гордится своим питомцем.

Также Курсор информировал о том, что 35-летний житель Эйн-Накубы был арестован для допроса после того, как в социальных сетях появилась информация о том, что подозреваемый разрешает своей собаке водить машину.