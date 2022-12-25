Красиво жить не запретишь: французский бизнесмен приобрел виллу Леонардо да Винчи

Бернар Арно, генеральный директор LVMH, стал самым богатым человеком в мире, подвинув с пьедестала Илона Маска.

Владелец люксового бренда LVMH Бернар Арно, который теперь стал самым богатым человеком в мире, решил отметить это событие знаковой покупкой. Он приобрел уникальную виллу в центре Милана с собственным виноградником, которая ранее принадлежала Леонардо да Винчи.

Об этом сообщает Artribune.

На прошлой неделе Бернар Арно стал самым богатым человеком в мире, подвинув с пьедестала Илона Маска и Джеффа Безоса. Свое состояние француз заработал, возглавляя группу компаний LVMH (бренд Louis Vuitton).

Миллиардер купил виллу Casa Degli Atellani у потомков семей Конти и Порталуппи, но сумма сделки не разглашается.

Резиденция Casa Degli Atellani была построена около 1490 года, а после герцог Миланский подарил ее Леонардо Да Винчи в 1498 году, обеспечивая ему возможность создавать шедевры в комфортных условиях.

Именно там, в соседней церкви, Леонардо писал знаменитую «Тайную вечерю».

Бернар Арно — известный коллекционер произведений искусства. На восстановление собора Нотр-Дам в 2019 году он сделал пожертвование в размере 200 миллионов евро от имени своей группы. Его семья является самой богатой семьей в Европы, а старший сын Арно — Антуан, женат на известной российской модели Наталье Водяновой.

Ранее Курсор писал, что Илон Маск потерял титул самого богатого человека в мире.