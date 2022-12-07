Илон Маск потерял титул самого богатого человека в мире: кто его опередил

7 декабря владелец Twitter и SpaceX Илон Маск потерял титул самого богатого человека в мире.

Об этом сообщает Forbes.

Это произошло после того, как Маск сделал дорогостоящую ставку на покупку соцсети и продал акции своей компании по производству электромобилей для финансирования сделки на 44 миллиарда долларов.

По данным Forbes, Бернар Арно, исполнительный директор материнской компании Louis Vuitton, LVMH, получил титул самого богатого человека в мире. Его личное состояние оценивает в размере в 185,4 миллиарда долларов.

Маск, занимавший первое место в списке самых богатых людей мира Forbes с сентября 2021 года, имеет собственный капитал в размере 185,3 миллиарда долларов. На фоне этого акции Tesla упали примерно на 4%.

«Курсор» сообщал, что назван человек года по версии Time.

Помимо этого Илон Маск рассказал, как Twitter применял цензуру и скрывал историю с ноутбуком Хантера Байдена.