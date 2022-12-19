Кровавая луна: из-за чего происходит это пугающее явление

Появление «кровавой луны» наполняло древних людей мифическим ужасом, но в современном мире ученые смогли доступно объяснить людям это явление.

Так называемая «кровавая луна» — это ненаучная формулировка природного явления изменения цвета Луны, которое происходит при полном лунном затмении.

Об этом рассказывает Science Alert.

Такой термин также иногда относится к серии из четырех полных лунных затмений, если они наблюдаются из одного места в течение двух лет.

Какова же природа этого явления? Как и любой непрозрачный объект на пути солнечных лучей, Земля блокирует поток света от Солнца и отбрасывает тень на всю Солнечную систему позади себя.

Но атмосфера Земли достаточно прозрачна, чтобы пропускать свет, в отличие от самой планеты. Поэтому тонкий слой газа только изменяет направление части этого света, а частички пыли в атмосфере способны рассеивать некоторые длины волн больше, формируя короткие «синие» цвета, а не длинные «красные».

Именно по этой причине дневное небо воспринимается нами как голубое, а свет на рассвете и закате кажется оранжево-красным, поскольку проходит через более толстый слой атмосферы.

Благодаря преломлению и рассеиванию света Земля создает конусообразную тень со светящимся краем, окрашенным в ржавый цвет.

Луна проходит через эту тень всего несколько раз в год, благодаря своему относительно небольшому размеру и близости к Земле, а также потому, что она движется по орбите с небольшим наклоном.

В то время как прямой солнечный свет полностью блокируется, красноватый свет, проходящий через атмосферу Земли, изгибается достаточно сильно, чтобы создать на Луне жутковатый отблеск «кровавых пятен».

Ранее Курсор рассказывал, что астрономы рассказали, почему люди иногда могут видеть Луну днем.

Наша редакция сообщала, что NASA хочет создать ядерную энергосистему на Луне.