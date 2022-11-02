Астрономы рассказали, почему люди иногда могут видеть Луну днем

Присутствие Луны в ночном небе завораживало людей на протяжении тысячелетий. Но почему луна иногда видна днем?

Иногда люди видят Луну днем ​​по той же причине, по которой видят ее ночью — она отражает солнечный свет — и ее близость к Земле делает ее ярче, чем дневное или ночное небо. После Солнца Луна, безусловно, является самым ярким небесным объектом, который люди могут видеть.

Об этом сообщает Live Science.

Но луна не всегда видна днем. Это связано с атмосферой Земли и орбитальным циклом нашего естественного спутника. Если бы на нашей планете не было атмосферы, Луна была бы видна с Земли все время. Между тем, фазы Луны означают, что, когда она движется между Землей и Солнцем — например, во время новолуния — освещенная сторона Луны обращена в сторону от нас, а темная сторона Луны обращена к Земле, что делает ее практически невидимой для наблюдателей за небом.

Частицы газа в нашей атмосфере — в основном азот и кислород — рассеивают свет с короткой длиной волны, такой как синий и фиолетовый свет. Это рассеяние, которое включает в себя поглощение и повторное излучение света в другом направлении, придает Земле голубое небо.

«Чтобы быть видимой в дневное время, луна должна преодолевать рассеянный солнечный свет. В течение двух или трех дней вокруг новолуния он невидим для наблюдателей на Земле, так как его положение на небе означает, что рассеянный солнечный свет затмевает лунный свет. Но, как это обычно бывает, относительная близость Луны к Земле означает, что свет, который он отражает, кажется нам ярче, чем объекты, излучающие или отражающие свет, которые находятся дальше, например, звезды или другие планеты», — говорит Эдвард Гинан, профессор астрономии и астрофизики Университета Вилланова в Пенсильвании.

По словам Гинана, звезды, видимые с Земли, в миллион миллиардов раз менее ярки, чем свет Солнца, и в миллионы раз слабее, чем свет Луны. Рассеянный солнечный свет настолько ярок на нашем небе, что днем ​​он часто затмевает свет звезд, но не всегда отраженный лунный свет.

Астрономы используют поверхностную яркость как способ количественной оценки видимой яркости объектов в небе, таких как галактики или туманности, путем измерения количества света, излучаемого ими в области ночного неба, наблюдаемой с Земли. Поскольку Луна ближе к Земле, чем звезды, ее поверхностная яркость больше, чем поверхностная яркость неба, а это означает, что люди могут легко увидеть ее сияние при дневном свете.

Луна видна днем ​​в среднем 25 дней в месяц в течение года. Остальные пять дней приходятся на новолуние и полнолуние. Луна находится над горизонтом 12 часов в сутки, но ее появление не всегда может совпадать со световым днем.

По словам Гинана, лучшее время для наблюдения за луной при дневном свете — это первая четверть (через неделю после новолуния) и третья четверть (через неделю после полнолуния).

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