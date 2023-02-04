Лайхфаки при покупке авто: как быстро выявить следы ржавчины

Покупая неновую машину водители пытаются выяснить, точно ли она не была ранее в ДТП. Также они очень хотят, чтоб кузов был «не бит и не крашен», то есть без повреждений и признаков коррозионных процессов. Но выяснить правду не так уж просто.
Как выйти из сложной ситуации сообщает wheel-news.
Поскольку хитрые продавцы изо всех сил скрывают от покупателя правду, то ее приходится выяснять самостоятельно. Если машина имеет повреждения или коррозию, то она, скорее всего, будет зашпатлевана, а сверху нанесено лакокрасочное покрытие.
Эксперты поделились лайфхаком — магнит не притягивается к поверхности кузова, если на него нанесен слой шпатлевки.
Зато если на машине нет шпатлевки, то магнит легко прикрепится к поверхности кузова. Этот способ легко выявляет следы от вмятин или ржавчины. Возьмите с собой магнит, когда пойдете покупать машину, и никто не сможет вас обмануть. Да, магнитный сувенир упадет при попытке прикрепить его.
Однако у этого метода есть минус. При тонком слое шпатлевке — в несколько миллиметров, магнит ее не заметит и притянется к кузову. Поэтому если сомнения все-таки остались, можно использовать толщиномер краски.
Таким образом, обнаружен будет даже самый тонкий слой шпатлевки. И лучше отказаться от приобретения машины, поверхность которой обработана.
Ранее Курсор писал, как доехать с пробитым колесом и без запаски до ближайшего шиномонтажа.