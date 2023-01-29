Как доехать с пробитым колесом и без запаски до ближайшего шиномонтажа

Никто не застрахован от того, что по дороге пробьется колесо. На такие случаи нужно иметь «запаску», но если ее нет, то выход есть.

Автоэксперты рассказали о том, как быть водителям в ситуации, когда спустило колесо, а запасного нет.

Об этом сообщает портал Апостроф.

По словам специалистов, доехать до шиномонтажа можно, если несколько «подправить» колесо.

«Необходимо снять пробитое колесо и внимательно осмотреть его. В случае, если из шины торчит гвоздь или шуруп, нужно медленно вкрутить его поглубже. Если прокол сразу обнаружить не удалось, нужно подкачать колесо и, поливая водой, найти пробитое место. После этого нужно закрутить в отверстие шуруп. К примеру, его можно вывернуть из обшивки или пластиковых деталей», — советуют специалисты.

Также рекомендуется выкрутить золотник, налить в колесо литр воды и накачать до требуемого давления. Кроме того, можно напихать в колесо травы или одежду. Так можно будет доехать до ближайшего шиномонтажа.

Ранее Курсор писал о том, какие лучше выбрать для безопасной и комфортной езды. Обычно оптимальные параметры шины указаны в документах к автомобилю. Но если вдруг понадобился комплект другого размера, то нужно учесть некоторые параметры.

Во-первых, шина должна подходить к ободу. Во-вторых, колеса должны находиться под крыльями автомобиля и нигде не тереться даже при полностью вывернутом рулевом колесе.

Чем шире протектор, тем устойчивее машина. Но ширину следует подбирать в зависимости от кузова. То, что эффективно для кемперов с высоким центром тяжести, не будет столь же значимым для легкого приземистого седана.

Быстрым спортивным авто часто ставят очень тонкие и легкие шины, тяжелым внедорожникам – широкие и массивные. Также шины зависят от местности — для бездорожья требуется иная резина, чем для автомагистрали.

Более узкие шины экономичнее широких и лучше приспособлены для езды по снегу. Однако они не подойдут для дождливой погоды.

Широкие шины обеспечивают лучшее сцепление, но вызывают большее трение, увеличивая расход топлива. Они меньше подходят для снега, зато хорошо приспособлены к мокрой и сухой дороге. Однако широкие шины утяжеляют рулевое управление и приводят к большему радиусу поворота.

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