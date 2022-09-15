Ледник Судного дня в Антарктиде тает быстрее, чем ожидалось — ученые

Ледник Туэйтса по размеру равен Великобритании или штату Флорида. Свое прозвище он получил из-за вероятных последствий его полного таяния, вследствие которого уровень моря на планете может подняться на 0,9-3 метра.

Ледник Туэйтса в Антарктиде, также называемый «Ледником Судного дня», теряет лед быстрее, чем ожидалось. Это стало известно благодаря проведению подводных робот.

Об этом сообщает портал Space.com.

Отмечается, что подробная карта морского дна, окружающего ледник, показала: он испытывал периоды быстрого отступления на протяжении последних нескольких столетий.

Ледник Туэйтса по размеру равен Великобритании или штату Флорида. Свое прозвище он получил из-за вероятных последствий его полного таяния, вследствие которого уровень моря на планете может подняться на 0,9-3 метра. Из-за изменения климата ледовая масса отступает вдвое быстрее, чем 30 лет назад, и теряет около 45 млрд тонн ежегодно.

С помощью подводного робота удалось выяснить, что в прошлом скорость отступления «Ледника Судного дня» могла быть почти втрое быстрее, чем сейчас. Согласно данным последнего исследования, таяние ледника начало ускоряться еще до того, как на него заметно повлияли изменения климата.

Как сообщал Курсор, в связи с глобальным потеплением Восточное Средиземноморье и Ближний Восток нагреваются почти в два раза быстрее, чем в среднем по миру, и, по прогнозам ученых, к концу ХХІ века температура здесь поднимется на 5 градусов по Цельсию, если не будут предприняты действия, чтобы предотвратить эту тенденцию. Об этом говорится в отчете международной группы ученых под руководством Центра исследований климата и атмосферы Кипрского института и Института химии им. Макса Планка.

Отмечается, что регион столкнется с беспрецедентной волной тепла, более сильными и продолжительными засухами, а также пылевыми бурями и нехваткой осадков, что «подорвет водную и продовольственную безопасность» 400-миллионного населения.

Также Курсор писал о том, что ученые назвали неожиданные последствия глобального потепления. Они считают, что в будущем человечеству придется приложить много усилий для эпидемиологического надзора за самыми опасными с точки зрения биологического разнообразия тропическими регионами.