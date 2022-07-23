Летняя романтика: «график» метеоритных дождей на ближайшие месяцы

Лето — идеальный сезон для метеоритных дождей, потому что не слишком холодно для ночных наблюдений и небо обычно чистое. В ближайшие недели ожидаются три метеоритных дождя, которые вы точно не захотите пропустить.

Лето — идеальное время для наблюдения за метеоритными дождями, поскольку погода не слишком холодная, а во многих местах небо чистое.

Независимо от того, ищете ли вы достойный отдых в кемпинге или романтическое ночное времяпрепровождение, наблюдение за метеоритными дождями может стать увлекательным и необычным занятием.

Метеоритный дождь — это небесное явление, во время которого метеоры как бы проносятся по небу, поэтому их также называют падающими звездами.

Метеоры вызываются космическими обломками, называемыми метеороидами, которые входят в атмосферу Земли на чрезвычайно высоких скоростях по параллельным траекториям.

Так какие же метеоритные дожди лучше всего наблюдать этим летом и когда наступает пиковое время для их просмотра?

Альфа Козерогов

Этот метеорный поток начался в начале июля, но продлится до середины августа, а пик ожидается в ночь с 30 на 31 июля, когда Луна будет заполнена лишь на 5%.

Этот поток не считается очень сильным. Как правило, за час можно увидеть не более пяти метеоров, но это не значит, что смотреть не на что. Альфа Козерогов известна тем, что во время ее активности образуется множество ярких огненных шаров.

Лучшее время для наблюдения альфа Козерогов — когда небо наиболее темное, то есть после 11 часов вечера, когда темнеет, и до 4 часов утра, когда солнце уже почти взошло.

Персеиды

Персеиды — самый популярный ежегодный метеорный поток. Начавшись в середине июля, он длится до 1 сентября с пиком 12 или 13 августа, в зависимости от года.

Meteor showers come at a particular time of year because they’re caused by Earth passing through debris left by a passing comet. For example, the summer Perseids are leftover fragments of comet Swift–Tuttle. ( Fred Bruenjes) pic.twitter.com/Sq3RCh8xO1 — Andrew Rader (@marsrader) July 17, 2022

Как правило, пик — лучшее время для наблюдения Персеид, но в этом году полнолуние будет наблюдаться всю ночь, поэтому метеорный поток в этом году увидеть будет сложнее. Однако пик Персеид нарастает постепенно, поэтому наблюдение за потоком за неделю до его пика должно обеспечить хороший обзор.

Писцис Аустринид

Метеорный поток Писцис Аустринид начался на прошлой неделе и продлится до 10 августа с пиком 29 июля.

Когда наступит пик, Луна будет в новой фазе, поэтому она не будет мешать наблюдению. Метеоры в этом потоке намного слабее, чем в Персеидах, но их количество все равно может достигать 10 в час.

Лучшее время для наблюдения за потоком — 3 часа ночи, но он будет виден за несколько часов до рассвета.