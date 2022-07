Летняя романтика: «график» метеоритных дождей на ближайшие месяцы

Лето — идеальное время для наблюдения за метеоритными дождями, поскольку погода не слишком холодная, а во многих местах небо чистое.

Независимо от того, ищете ли вы достойный отдых в кемпинге или романтическое ночное времяпрепровождение, наблюдение за метеоритными дождями может стать увлекательным и необычным занятием.

Метеоритный дождь — это небесное явление, во время которого метеоры как бы проносятся по небу, поэтому их также называют падающими звездами.

Метеоры вызываются космическими обломками, называемыми метеороидами, которые входят в атмосферу Земли на чрезвычайно высоких скоростях по параллельным траекториям.

Так какие же метеоритные дожди лучше всего наблюдать этим летом и когда наступает пиковое время для их просмотра?

Альфа Козерогов

Этот метеорный поток начался в начале июля, но продлится до середины августа, а пик ожидается в ночь с 30 на 31 июля, когда Луна будет заполнена лишь на 5%.

Этот поток не считается очень сильным. Как правило, за час можно увидеть не более пяти метеоров, но это не значит, что смотреть не на что. Альфа Козерогов известна тем, что во время ее активности образуется множество ярких огненных шаров.

Лучшее время для наблюдения альфа Козерогов — когда небо наиболее темное, то есть после 11 часов вечера, когда темнеет, и до 4 часов утра, когда солнце уже почти взошло.

Персеиды

Персеиды — самый популярный ежегодный метеорный поток. Начавшись в середине июля, он длится до 1 сентября с пиком 12 или 13 августа, в зависимости от года.

Meteor showers come at a particular time of year because they’re caused by Earth passing through debris left by a passing comet. For example, the summer Perseids are leftover fragments of comet Swift–Tuttle. ( Fred Bruenjes) pic.twitter.com/Sq3RCh8xO1

