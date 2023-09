Лучший напиток для здоровья печени - что выяснили ученые

Многие из нас не мыслят своего дня без кофе, но далеко не всем известно, что этот напиток может помочь восстановить здоровье печени.

Ученые считают, что кофе является самым полезным напитком для здоровья печени.

Об этом пишет Eat This, Not That!

Эксперт по питанию Кортни Д'Анджело отмечает, что польза напитка для печени доказана исследованием. Ученые выяснили, что кофе снижает риск развития цирроза печени и защищает этот орган от неалкогольной жировой болезни.

Такие полезные свойства кофе объясняется тем, что он способен уменьшить накопление жира и увеличить количество антиоксидантов в печени. Именно последние нейтрализуют активность вредных свободных радикалов, чем и предотвращают повреждение клеток органа.

Также отмечается, что черный кофе способен противостоять рубцеванию печени.

Однако для этого кофе нужно пить по специальному рецепту: без добавления сахара, молока и жирных сливок.

Ученые также выяснили, что именно кофеин способствует повышению дофамина в мозге, который делает человека более бодрым и активным. Умеренное употребление ароматного напитка очень хорошо воздействует на нервную систему: улучшает общее настроение, самочувствие, физическую и интеллектуальную работоспособность.

Чтобы получить максимум пользы от кофе, эксперты рекомендуют пить его теплым, не горячим, и без добавления сахара и сливок.

