Лунная пыль может защитить Землю от глобального потепления — исследование

Ученые обнаружили в новом исследовании, что лунная пыль может блокировать достаточное количество солнечного света, чтобы смягчить последствия глобального потепления.

В рецензируемом исследовании, которое было опубликовано в журнале PLOS Climate, они использовали метод, который обычно используется для изучения формирования планет вокруг далеких звезд. Когда формируется планета, образуется большое количество пыли, которая может образовывать кольца вокруг звезды. Кольца перехватывают и переизлучают свет звезды, что позволяет исследователям на Земле обнаружить его. Это часто используется для определения звезд, образующих новые планеты.

«Это было семя идеи. Если бы мы взяли небольшое количество материала и поместили его на специальную орбиту между Землей и Солнцем и разбили его, мы могли бы заблокировать много солнечного света с небольшим количеством массы», — сказал ведущий автор и профессор физики и науки, астроном Бен Бромли.

«Удивительно думать, как лунная пыль, на образование которой ушло более четырех миллиардов лет, может помочь замедлить рост температуры Земли — проблему, на создание которой у нас ушло менее 300 лет», — сказал соавтор Скотт Кеньон.

«Частица, вращающаяся вокруг Солнца, может экранировать Землю, поглощая или рассеивая излучение. Общая эффективность щита зависит от его способности поддерживать орбиту, которая отбрасывает тень на Землю», — отмечается в исследовании.

Один из вариантов, который был изучен, заключался в размещении платформы в точке Лагранжа L1 — ближайшей точке между Землей и Солнцем, в которой уравновешиваются гравитационные силы, — так как объекты в точках Лагранжа обычно следуют по пути между двумя небесными телами. Компьютерное моделирование показало, что хотя пыль может временно создавать тень на орбите L1, ее легко сбить с курса радиацией, гравитацией и солнечным ветром.

Второй вариант, который рассматривался, заключался в том, чтобы стрелять пылью с Луны в сторону Солнца. Было обнаружено, что лунная пыль обладает идеальными свойствами для защиты от солнца, а моделирование выявило идеальные траектории, нацеленные на L1. Примечательно, что запуск пыли с Луны будет стоить гораздо меньше энергии, чем запуск ее с Земли.

Ученые отмечают, однако, что их исследование исследует только потенциальное влияние этой стратегии, а не определяет, является ли она логически осуществимой.

Ранее Курсор писал, что в связи с глобальным потеплением Восточное Средиземноморье и Ближний Восток нагреваются почти в два раза быстрее, чем в среднем по миру, и, по прогнозам ученых, к концу ХХІ века температура здесь поднимется на 5 градусов по Цельсию, если не будут предприняты действия, чтобы предотвратить эту тенденцию.

Также Курсор писал о том, что ученые назвали неожиданные последствия глобального потепления.