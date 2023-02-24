Лунный календарь на март 2023: благоприятные дни и запреты

Как будут меняться фазы Луны и на какие дни лучше ничего не планировать — подскажет лунный календарь на март 2023.

Первый месяц весны начинается с растущей Луны и заканчивается также растущей, поэтому в начале и в конце месяца можно и нужно начинать новые дела. Лунный календарь на март 2023 подскажет, что и когда лучше делать.

Об этом пишет УНИАН.

Фазы Луны в марте 2023

Новолуние и полнолуние — два периода в лунном календаре, когда не следует начинать ничего важного. Если хотите достичь в чем-то успеха — начинайте на растущую Луну, хотите, наоборот, от чего-то избавиться — дождитесь убывающей. Фазы Луны в марте 2023 будут меняться так:

Луна растет — с 1 по 6 марта и с 22 по 31 марта.

— с 1 по 6 марта и с 22 по 31 марта. Полная Луна — 7 марта в 14:43 по киевскому времени.

— 7 марта в 14:43 по киевскому времени. Луна убывает — с 8 по 20 марта.

— с 8 по 20 марта. Новолуние — 21 марта в 19:27 по киевскому времени.

Солнечного и лунного затмений в марте не будет.

Лунный календарь на март 2023 — благоприятные и неблагоприятные дни

Благоприятные дни марта: 1, 2, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30 число.

Неблагоприятные дни марта: 23 число.

Все остальные дни — нейтральные.

Благоприятные дни марта 2023 — лунный календарь по сферам

Для свадьбы и венчания в марте благоприятные дни: 1, 3, 5, 24, 26, 27, 30 и 31 число.

Отправляйтесь в путешествие: 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 22, 28, 29, 31 марта.

Для операций: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 марта.

Для лечения зубов: 1-6, 24-31 марта.

Для стрижки и окрашивания волос: 2, 4, 6, 16, 25, 27, 31 марта.