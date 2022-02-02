Люди 170 тысяч лет назад были умнее, чем мы предполагаем — исследование

Новое израильское исследование показало, что люди около 170 000 лет назад размещали очаги в своих пещерах, которые оптимизировали уровни дыма, тепла и жилого пространства, что указывает на то, что у них был более высокий когнитивный уровень, чем было известно ранее.

В исследовании использовались компьютерные модели рассеивания дыма и тепла, чтобы проанализировать хорошо изученную пещеру Лазарет во Франции.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Исследованием руководили аспирант Яфит Кедар и профессор Ран Баркай из кафедры археологии и древних ближневосточных культур Джейкоб М. Алкоу Тель-Авивского университета вместе с доктором Гилом Кедаром.

Команда нанесла на карту пещеру Лазарет площадью 100 кв.м. площадь раскопа 0,5х0,5 кв.м. Из 28 археологических слоев они выбрали 25-й, поскольку в более ранних исследованиях были доступны подробные исследования распространения артефактов и областей деятельности. Затем они выбрали 16 гипотетических очагов и проанализировали распространение дыма и тепла с помощью датчиков, размещенных на полуметровой, метровой и полутораметровой высоте, и программных моделей циркуляции воздуха в симуляторах рассеивания дыма в пещерах.

Плотность дыма для каждого потенциального очага была обозначена красным, желтым, зеленым и синим цветом в соответствии с международными стандартами здравоохранения. Красным цветом обозначены нерабочие зоны; выделенные желтым цветом области, подходящие для кратковременного пребывания в течение нескольких минут; обозначенные зеленым цветом зоны, подходящие для длительного пребывания по несколько часов в день; и обозначенные синим цветом зоны, которые были почти свободны от табачного дыма и подходили для неограниченного пребывания. Первоначальные выводы заключались в том, что оптимальный очаг с точки зрения эффективности дыма находился в задней части пещеры, далеко от того места, где очаг был фактически найден.

Однако дым был не единственным критерием для определения местоположения очага. Чтобы насладиться теплом огня, жилые помещения (окрашенные зеленым и синим цветом) должны были находиться в пределах 5 метров от очага. Это сузило варианты до шести возможных мест.

А насчет размера синей и зеленой областей, чтобы судить о размере жилплощади, исследователи добавили еще один параметр. Измерили номер 0,5х0,5кв.м. квадратов в пределах пяти метров от огня для каждого из шести оставшихся вариантов. После учета всех трех параметров осталось только два возможных местоположения очага.

Удивительно, но настоящий очаг располагался именно на одном из них.

«Ранние люди нуждались в балансе — очаге, рядом с которым они могли работать, готовить, есть, спать, собираться вместе, согреваться и т. д. при минимальном воздействии дыма», — говорят Яфит и Гил Кедар. «В конечном счете, если принять во внимание все потребности — повседневную деятельность и ущерб от воздействия дыма — жители разместили свой очаг в оптимальном месте пещеры».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что археологи обнаружили в английской тюрьме вырезанные на стенах таинственные рисунки.

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