Археологи обнаружили в английской тюрьме вырезанные на стенах таинственные рисунки

Находящийся недалеко от руин Вала Адриана замок Карлайл был построен в 1092 году Вильгельмом II. В 1567 году в Сторожевой башне замка несколько месяцев находилась в заключении Мария, королева Шотландии.

Археологи в замке Карлайл в Англии начали реставрацию вырезанных на стенах рисунков. Предполагается, что их вырезали местные охранники-тюремщики примерно в XV веке. Ученые удивились, когда увидели изображения дельфинов, лошадей, кабанов, лосося, русалок, леопарда, а также персонажей сказок.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам ученых, всего было выявлено примерно 300 таких рисунков. Все они находятся в небольшой комнате между двумя камерами, в которой сидели тюремщики. Для того, чтобы время не уничтожило эти «артефакты» и начались работы по их реставрации.

Некоторые из картинок успели сильно испортиться и стать почти неразличимыми. К примеру, довольно трудно было определить сцену охоты на оленя. Также нашлось изображение проповеди лисы цыплятам.

Как рассказал член Комиссии по историческим зданиям и памятникам Англии Марк Дуглас, рисунки дают лучше понять культуру проживающих на этой территории людей в XV веке.

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