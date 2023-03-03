Магнитные бури в марте: эксперты назвали самые опасные даты

Первая магнитная буря в марте накроет Землю уже послезавтра и продлится несколько дней.

В первой половине марта ожидается лишь две магнитные бури. Но в эти дни метеозависимые люди могут почувствовать себя плохо.

Ученые объясняют, что магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Погодный сайт Meteoagent сообщает, что в начале марта ожидается трехдневная магнитная буря — с 5 по 7 марта. Буря 5 марта будет слабой по мощности, 6 числа — средней, затем 7 марта — снова слабой.

Следующая однодневная магнитная буря прогнозируется 15 марта.

Чтобы магнитные бури не отразились негативно на вашем состоянии, в такие дни стоит избегать стрессов и сильных нагрузок. Важно есть меньше фастфуда, жирной, жареной, соленой и острой пищи. Вместо этого ешьте больше овощей и фруктов, советуют врачи.

Откажитесь от кофе, сигарет и алкоголя.

Регулярно проветривайте комнату и старайтесь хотя бы недолго гулять на свежем воздухе. По возможности ложитесь спать в одно и то же время суток и обязательно высыпайтесь.

Ранее «Курсор» информировал, почему длительный сон опасен для здоровья. Британские ученые из Университета Киля провели исследования и выяснили, к каким последствиям приводит сон больше нормы, то есть свыше 8 часов.