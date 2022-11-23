Машина времени: современные технологии могут переносить в другую эпоху

Искусственный интеллект позволяет из обычных фотографий делать «гиперреалистичные», позволяя увидеть себя во времена своих предков.

Благодаря современным технологиям человек может окунуться в эпоху древних рыцарей или пещерных людей, превратиться в викинга или короля. Представить, как можно было бы выглядеть в тот или иной век, интересно многим современным мечтателям.

Для этого создан онлайн-инструмент, который может спроектировать ваш внешний вид на нужную эпоху и спрогнозировать, как вы могли бы выглядеть, пишет Daily Mail.

Эта разработка принадлежит сайту MyHeritage. Программисты компании работали в направлении раскрытия для человека секретов прошлого с помощью новых возможностей. Они предложили приложение под названием «ИИ Машина времени» для смартфонов и компьютеров. Цель этого приложения — смоделировать реалистичные картинки, характерные для любой эпохи, на основе обычной фотографии.

Технология Deepfake помогает предстать в облике персонажа из прошлого: рыцаря или средневековой дамы. Она видоизменяет изображение или видео под определенный стиль.

Основатель и гендиректор проекта считает, что замысел «ИИ Машина времени» полностью укладывается в концепцию сайта — рассказать более подробно людям об истории их семьи.

«Машина времени с искусственным интеллектом — это новый поворот, который помогает отправиться в прошлое и увидеть себя во времена своих предков», — пояснил основатель MyHeritage.

Для активации сервиса нужно войти на сайт, загрузить 10-25 фотографий одного человека, выбрать интересующую вас эпоху, и для вас ИИ создаст ваш прототип в соответствии с заданными данными. На всех новых изображениях ИИ установит водяные знаки.

Процесс занимает от 30 минут до 2 часов, потом пользователю предлагаются обработанные фотографии. Бесплатно можно получить 400 таких кадров. Затем функция становится платной. Можно заказывать фото других людей, но есть ограничения: на платформе запрещено высмеивать политиков и нельзя скачивать фотографии нацистов.

Ранее Курсор писал, что ученые разрабатывают новые стандарты данных для моделей ИИ.

Кроме этого, ученые считают, что искусственный интеллект может уничтожить человечество. «Умные» программы могут заинтересоваться в уничтожении человечества, чтобы избежать конкуренции за ресурсы или энергию.