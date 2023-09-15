Медик назвал продукты, которые обязательно должны быть в рационе женщин

Для поддержания красоты, тонуса кожи и омоложения организма важно ежедневно употреблять продукты, богатые витаминами и микроэлементами.

Женщины, особенно после 40 лет, должны питаться разнообразно, с обязательным потреблением продуктов, богатых "правильными" жирами и белками, а также антиоксидантами. В ином случае это неминуемо отразиться на внешности и на самочувствии.

В рационе обязательно несколько раз в неделю должны присутствовать кисломолочные продукты (кефир, сметана, ряженка) - они важны хорошей бактериальной микрофлоры, к тому же они улучшают пищеварение и помогают поддерживать стройность.

Обязательно включите в рацион куриные яйца. Это кладезь витаминов и самый легко усваиваемый белок, который необходим для поддержания мышечной и косной ткани. А яичные желтки содержат полезный холестерин, являющийся составляющей оболочки гормонов. Также они полезны для беременных, поскольку помогают снизить вероятность возникновения дефектов нервной трубки плода.

Жирная рыба, несмотря на ее калорийность, обязательно должна быть в рационе, так как содержат ценные кислоты омега-3 которые важны для выработки гормонов репродуктивной системы. Этот продукт также важен для сердечно-сосудистой системы и для волос, кожи и ногтей.

Семена льна - прекрасный способ наладить пищеварение и вывести из организма токсины. Также они защищают женский организм от новообразований и помогают облегчить проявления климакса и дискомфорта, связанного с менопаузой. Также семена льна способствуют нормализации уровня холестерина.

Женщины, даже если они на диете, обязательно должны следить за тем, чтобы в их рационе в достаточном количестве присутствовали полезные жиры. Они важны для регулярного менструального цикла, красивой кожи и волос, а также необходимы для эластичности кровеносных сосудов, благодаря чему полезные элементы быстрее проникают к тканям и клеткам организма. Полезные жиры содержатся в оливковом масле, авокадо, оливках, семенах кунжута, подсолнухе, тыквенных семенах и т. д.

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