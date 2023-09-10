Медики назвали четыре ежедневные привычки, которые медленно разрушают вашу печень

Печень выполняет множество жизненно важных функций и потому от ее состояния во многом зависит наше самочувствие, активность и качество жизни .

Печень ежедневно выполняет множество важных для организма функций, она помогает очищать кровь от токсинов, участвует в процессах обмена веществ, вырабатывает белки и многое другое. Все вредные вещества этот орган пропускает через себя, а потому больше других страдает от наших вредных привычек.

Об этом рассказал семейный врач и инфекционист Виктор Петров назвал на своей странице в Instagram.

Эксперт назвал ежедневные привычки, которые вредят нормальной работе печени. Очень распространенным фактором, по его словам является бесконтрольный прием витаминов. Витамины хоть и не являются лекарством, но назначать их должен врач, так как их передозировка в разы опаснее, чем нехватка. Некоторые витамины, особенно те, которые растворяются в жирах, а это витамин А, D, Е и К, могут накапливаться в организме и приводить к гипервитаминозу. А это также нарушает здороаье печени.