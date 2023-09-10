Медики назвали четыре ежедневные привычки, которые медленно разрушают вашу печень

Печень ежедневно выполняет множество важных для организма функций, она помогает очищать кровь от токсинов, участвует в процессах обмена веществ, вырабатывает белки и многое другое. Все вредные вещества этот орган пропускает через себя, а потому больше других страдает от наших вредных привычек.
Об этом рассказал семейный врач и инфекционист Виктор Петров назвал на своей странице в Instagram.
Эксперт назвал ежедневные привычки, которые вредят нормальной работе печени. Очень распространенным фактором, по его словам является бесконтрольный прием витаминов. Витамины хоть и не являются лекарством, но назначать их должен врач, так как их передозировка в разы опаснее, чем нехватка. Некоторые витамины, особенно те, которые растворяются в жирах, а это витамин А, D, Е и К, могут накапливаться в организме и приводить к гипервитаминозу. А это также нарушает здороаье печени.
Лечение парацетамолом также вредит печени. Печень расщепляет токсины, в том числе и те, которые содержатся в лекарствах. Парацетамол является безопасным для употребления, но только в рекомендованных дозах. Назначать такие препараты должен только врач.
Увлечение фруктами также бьет по печени. Конечно, фрукты очень полезны и должны ежедневно присутствовать в рационе. Но лишь в разумных количествах. Иначе при чрезмерном употреблении фруктов может накапливаться в организме и превращаться в жир. Это может привести к "жирной печени", что является одной из причин развития цирроза.
Лишние килограммы могут указывать на то, что в клетках печени накапливается лишний жир. А это может привести к так называемой жирной печени, которая со временем может перерасти в фиброз или цирроз.
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