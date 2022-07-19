Медики назвали два продукта, которые стоит избегать гипертоникам

Ученые из Великобритании назвали два продукта, которые желательно исключить из рациона тем, кого часто беспокоит гипертония.

От гипертонии (повышенного артериального давления) страдает множество людей. И резкие его скачки могут быть причиной неправильного образа жизни, в частности питания. Ученые из Великобритании отметили, какие продукты следует ограничить в рационе гипертоникам.

Об этом сообщает издание Wworld.

Специалисты рекомендуют отказаться от продуктов, которые содержат большое количество сахара, потому что они весьма калорийны и обладают низкой пищевой ценности. Дополнительная энергия, которая поступает в организм при употреблении сладостей может привести к лишнему весу, а также повысить кровяное давление.

Эксперты отметили, что сахар содержат также приправы, такие как кетчуп, майонез и салатовые заправки. А также кондитерские изделия, безалкогольные напитки, фруктовые соки, булочки.

Второй продукт, который нужно ограничить в рационе — соль. Эксперты говорят, что чем больше соли вы едите, тем выше ваше давление. Рекомендуется в день съедать не более 6 г соли (примерно 1 чайная ложка).

Ученые также отметили, что некоторые продукты, например, богатые калием, могут противодействовать вредным последствиям употребления соли.

«Курсор» писал ранее, что согласно исследованию ученых, регулярное употребление зеленого чая или улуна может снизить риск развития гипертонии на 46%.