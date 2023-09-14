Медики назвали фрукт, который снижает риск образования тромбов на 21%

Эксперты рекомендуют ежедневно включать его в свой рацион, чтобы снизить риски инсультов и тромбоза.

Группа британских и итальянских ученых в ходе исследования доказала, что бананы способны защитить от тромбов. По их подсчетам, при регулярном употреблении этих фруктов, риск получить инсульт снижается на 21%.

Об этом пишет портал actualno.com

Ученые подсчитали, что если съедать по одному небольшому банану на завтрак, обед и ужин, то организм получит необходимую порцию калия. Этот элемент играет ключевую роль в снижении риска образования тромбов.

Впрочем, не обязательно с каждым приемом пищи есть именно банан - он может быть частью вашего завтрака, а в другие приемы пищи можно употреблять шпинат, орехи, рыбу и чечевицу, которые также богаты микроэлементами. По мнению ученых, если получать не менее 1600 мг калия в сутки, опасность возникновения инсульта сводится к минимальной.

Бананы также содержат бета-каротин, пектин, а также целый ряд витаминов. Из одного банана организм получает более 10% суточной нормы клетчатки, которая стимулирует работу кишечника, уменьшая проблему запоров. Бананы также благоприятно влияют не сердечную мышцу, снижают «плохой» холестерин.

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