Медики назвали главные ошибки во время завтрака, из-за которых ваш организм быстрее стареет

Главной ошибкой многих людей, которые пытаются вести здоровый образ жизни, является отказ от завтрака. Это вредит не только здоровью и фигуре, но и...

Для поддержания здоровой функции внутренних органов, как впрочем и всех систем организма, нашему телу вскоре после пробуждения с утра необходимо получить целый набор питательных веществ. А потому завтрак является одним из самых важных приемов пищи, если человек хочет сохранить свой организм как можно дольше молодым и здоровым.

Диетологи Роксана Эхсани и Джонатан Вальдес говорят, отказ от завтрака - серьезная ошибка. Если человек часто не завтракает, то может пострадать пищеварение, ухудшиться работа печени и замедлиться метаболизм. А потому, даже если у вас нет времени полноценно поесть, съешьте хотя бы банан и горсть орешков - это даст организму хоть какие-то силы. Еще лучше - если вы приучите себя каждое утро есть белковое продукты и клетчатку (например, омлет с овощами, или куриную грудинку с небольшой горсточкой крупы).

Пить кофе на завтрак можно, но только после основного приема пищи, в ином случае напиток будет раздражать желудок. Лучше выбирайте натуральный черный кофе без сахара или с минимальным его количеством, так как сладкие кофейные напитки типа латте или кофе с подсластителями содержат много калорий и провоцируют всплески уровня сахара в крови.

Колбаса или сосиски с утра - очень плохой вариант, который вредит вашему организму. Такие продукты содержат чрезмерную дозу переработанных жиров, красителей и других добавок, которые ускоряют процесс старения. А вот белка и полезных жиров в них практически нет.

Еще одна ошибка по утрам, которая старит ваш организм, - недостаточное питье воды. Без жидкости клетки организма быстро изнашиваются, ухудшается наш внешний вид, замедляется обмен веществ. А потому начинать свой день нужно как минимум со стакана едва теплой воды.

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые мешают вам похудеть. В списке, среди прочего, находится сахар и белый хлеб, поэтому их следует минимизировать в рационе.