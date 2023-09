Медики назвали главные ошибки во время завтрака, из-за которых ваш организм быстрее стареет

Главной ошибкой многих людей, которые пытаются вести здоровый образ жизни, является отказ от завтрака. Это вредит не только здоровью и фигуре, но и...

Для поддержания здоровой функции внутренних органов, как впрочем и всех систем организма, нашему телу вскоре после пробуждения с утра необходимо получить целый набор питательных веществ. А потому завтрак является одним из самых важных приемов пищи, если человек хочет сохранить свой организм как можно дольше молодым и здоровым.

Об этом сообщает Eat This, Not That.