Медики назвали причины, из-за которых утром может болеть голова

Головная боль, особенно после пробуждения, может возникнуть внезапно и нарушить нормальный образ жизни человека, поскольку ухудшает самочувствие. И причины ее возникновения могут быть совершенно разные.

Об этом пишет Health.clevelandclinic.

Медики говорят, что частые головные боли по утрам могут указывать на ряд серьезных проблем. Но чтобы начать лечение, нужно выяснить, какой тип боли вас беспокоит.

Если вы ощущаете сильную пульсацию в одной части головы, которая сопровождается тошнотой и головокружением, тогда это может быть мигрень, если же возникает ощущение, что голова «сжимается», а боль варьируется от легкой до интенсивной — это головная боль напряжения.

Есть также кластерный тип боли, который ощущается в одной половине головы, она быстро проходит, а потом возвращается с удвоенной силой.

По утрам также могут беспокоить и гипнические головные боли. Они возникают, когда вы находитесь в глубоком сне, и пробуждают вас.

Медики говорят, что часто причиной возникновения головной боли является бессоницы и проблемы со сном, в частности расстройство под названием «синдром взрывающейся головы». Оно заставляет человека слышать воображаемый треск или звук взрыва в туманные моменты между пробуждением и засыпанием. После пробуждения люди часто жалуются на сильные боли в голове.

Также проблема может заключаться в большом количестве сна, потому что в организме нарушается циркадный ритм, что может привести к головокружению и головным болям.

Скрежетание зубами во сне может быть еще одной причиной того, что вы просыпаетесь с головной болью. Такая «привычка» создает общее напряжение в лице и голове, что приводит к сильной головной боли на следующее утро.

«Курсор» писал ранее, что врачи назвали самый действенные, и при этом не вредящие здоровью способы унять мигрень.