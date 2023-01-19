Простые методы, которые помогут избавиться от головной боли без таблеток

Врачи назвали самый действенные, и при этом не вредящие здоровью способы унять мигрень.

Об этом сообщили на сайте Doc.ua.

Медики констатируют, что головная боль возникает из-за переутомления или недосыпания. Потому, прежде чем глотать таблетки, найдите удобное место, закройте шторы. выключите все гаджеты и телевизор, и просто поспите несколько часов. Сон — это отличное лечение головной боли без таблеток, говорят врачи. Если не хотите, или не можете заснуть, достаточно устроить себе «тихий час», чтобы избавиться от неприятных симптомов.

Легкие упражнения помогут снять спазмы. Йога, медитация или ходьба помогут справиться с болью за счет улучшения кровообращения.

Прогулка на открытом воздухе поможет организму наполниться кислородом и избавит от гипоксии. Зачастую на свежем воздухе уже через считанные минуты боль проходит сама собой.

Головная боль довольно часто возникает из-за недостаточного количества жидкости в организме. Потому нужно выпить стакан негазированной воды.

Массаж определенных точек поможет снять напряжение в голове и уменьшить головную боль. Нужно начинать со лба и двигаться в сторону затылка, после чего перейти к ушам и шее.

Теплый душ улучшит кровообращение. Специалисты говорят, что головная боль нередко проявляется из-за нарушения кровообращения в голове из-за спазма мышц или шейного остеохондроза. Расширить сосуды помогает принятие горячего душа, но, если это невозможно, поможет грелка на область шеи.

В борьбе с болью помогут и некоторые продукты. Один из самых простых, но эффективных напитков против внезапной головной боли — это лимонная вода. Интенсивность боли снизится, если выпить теплой воды с небольшим количеством лимонного сока. Кроме того, соком лимона можно протирать виски и лоб, хорошо помогающий от головной боли.

Ромашка также эффективна. Нужно 1 ч.л. ромашки заварить в стакане кипятка. Когда ромашка настоится несколько минут, нужно процедить и добавить мед.

Медики напоминают: если головные боли возникают постоянно, стоит обратиться к врачу, так как она может быть симптомом ряда опасных болезней.

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