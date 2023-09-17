Медики назвали продукт, который эффективно "чистит" артерии

Всего одна ложка в день может уберечь вас от целого ряда проблем со здоровьем, уверены эксперты.

Натуральный сахар в меде способен предотвращать инфаркты, он активно очищает артерии и улучшает работу сердца. К такому выводу пришли ученые из Университета Вашингтона.

Об этом информирует Healthystyle.

Ученые объясняют, что в состав меда входит трегалоза, сахар, который активирует белок и заставляет иммунные клетки удалять из артерий клейкие бляшки. Когда подобного рода бляшки начинают скапливаться в артериях, то у человека развивается расстройство под названием атеросклероз. Это может приводить к затвердению артерий, снижению в них степени эластичности, из-за чего люди подвергаются риску повышенного артериального давления, болезней сердца и даже инфарктов.

Исследование с лабораторными мышами подтвердило, что регалоза снижает размер бляшек приблизительно на 30%. Такой результат, по словам специалистов, имеет большое клиническое значение в деле профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Мед также укрепляет иммунитет и общее здоровье организма. Этот продукт содержит большое количество витаминов: провитамин А, все витамины группы В, витамины С, Е, К. Кроме того, в нем содержатся такие ценные микроэлементы, как магний, калий, кальций, натрий, фосфор, хлор, сера, цинк, йод, медь, железо.

Также компоненты натурального меда помогают организму противостоять вирусным и бактериальным инфекциям, стимулируя местный иммунитет.

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