Медики назвали пять веских причин ежедневно есть яблоки

Всего одно яблоко в день может уберечь вас от множества проблем со здоровьем. Эти фрукты могут предотвратить множество заболеваний, способствуя потере веса и даже омолаживая организм.

Об этом информирует Healthline.

Медики назвали несколько веских причин ежедневно есть яблоки.

Прежде всего, это обилие ценных микроэлементов и витаминов. Одно среднее яблоко содержит 95 калорий, 25 г углеводов, 4 г клетчатки, 14% суточной нормы витамина C, 6% калия и 5% витамина K, а также до 4% марганца, меди, витаминов A, E и группы В.

Яблоки богаты клетчаткой и водой, а потому они быстро насыщают. Это идеальный фрукт для тех, кто хочет сбросить вес. После употребления яблока человеку долго не хочется есть. Исследования показали, что люди, которые употребляли яблоки, в полтора раза быстрее сбрасывали вес. Еще одно исследование, проведенное на протяжении 10 недель среди 50 женщин с избыточным весом, выявило, что те, кто ели яблоки, потеряли в среднем 1 кг и употребляли меньше калорий, чем те, кто употреблял овсяное печенье с тем же количеством калорий и содержанием клетчатки.

Яблоки содержат растворимые волокна, которые способствуют снижению уровня "плохого" холестерина в крови. Они также содержат полифенолы, которые обладают антиоксидантными свойствами и концентрируются в кожуре яблок. Один из этих полифенолов, флавоноид, способен уровновешивать давление. На основе анализа исследований можно заключить, что увеличение потребления флавоноидов может снизить риск инсульта на 20%. Таким образом, яблоки могут быть почти так же эффективны, как лекарства, в снижении риска смертности.

Яблоки полезны для костей. Постоянное употребление яблок может способствовать укреплению и уплотнению костной ткани, предотвращая их ломкость. Ученые утверждают, что антиоксиданты и антивоспалительные компоненты, содержащиеся во фруктах, способствуют укреплению костной ткани и повышению ее прочности.

Яблоки снижают риски диабета 2-го типа. Исследования показали, что ежедневное потребление этих фруктов помогает снизить риски на 28%.

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые мешают вам похудеть. В списке, среди прочего, находится сахар и белый хлеб, поэтому их следует минимизировать в рационе.