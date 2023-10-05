Медики назвали рыбу, злоупотребление которой может повысить риски развития рака

Всем известно, что рыба является полезным и ценным для организма продуктов. В ней много белка, микроэлементов и витаминов. Но, как оказалось, некоторые виды лосося при частом употреблении могут существенно повысить риски развития рака.

Лосось считается весьма ценным продуктом для здоровья, поскольку он является источником жирных кислот Омега-3. Это утверждение справедливо как для дикого лосося, так и для лосося, выращенного на рыбных фермах. Однако следует быть осторожными при употреблении искусственно выращенного лосося из-за наличия в нем полихлорированных бифенилов, говорят ученые.

Полихлорированные бифенилы (ПХБ) представляют собой хлорированные химические соединения, созданные человеком. Несмотря на запрет на коммерческое использование ПХБ в течение длительного времени, их следы все еще могут обнаруживаться в окружающей среде.

Согласно информации Фонда защиты окружающей среды, эти химические вещества ранее попадали в окружающую среду из мест складирования опасных отходов. Ученые предостерегают, что регулярное употребление искусственно выращенного лосося в пищу может повысить риск развития рака, и это предостережение было высказано после выявления нескольких подобных случаев.

Отмечается, что лосось, выращенный на британских рыбных фермах, особенно подвержен загрязнению канцерогенными химическими веществами.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Science, показывают, что дешевый лосось из супермаркетов может нанести больше вреда организму, чем принести пользы. По словам экспертов, анализ рисков показывает, что потребление искусственно выращенного атлантического лосося может представлять определенный риск для здоровья, который может перевешивать благоприятное воздействие рыбы на организм.

"Курсор" писал ранее, что медики назвали популярный вид рыбы, который может стать причиной множества болезней.

Еще мы писали, то рыба полезна практически в любом виде, но если вы стремитесь похудеть — избегайте жареных блюд, отдавая предпочтение отварном, запеченном либо приготовленном на пару продукте.

Напомним, что по сравнению с красным мясом, таким как говядина, свинина и баранина, рыба содержит немного калорий и насыщенных жиров, поэтому употребление рыбы не приводит к ожирению.