Медики назвали " специю от старости" - какая пряность тормозит процессы старения

Паприка, которая изготовляется из спелого красного перца, является одной из самых любимых приправ поваров во всем мире. Но ученые говорят, что это не только специя, которая придает блюдам вкус и изысканный аромат, но и настоящий кладезь витаминов и микроэлементов, которые улучшают состояние нашего здоровья.
Об этом пишет Eat This, Not That!.
Ранее паприку, как и большинство специй, которые были завезены из Южной Америки, использовали не только в кулинарии, но и в медицине. Медики знали, что стручковый перец слабопекущих сортов сохраняет все витамины и органические вещества. Их концентрация в сухом овоще значительно выше, достаточно одной щепотки паприки, чтобы извлечь пользу из двух перцев.
В паприке достаточно большое количество витаминов А, группы В, Е, РР. Содержание же витамина С превышает в несколько раз цитрусовые. Также специя богата органическими кислотами, минералами и другими микроэлементами, которые полезны для нашего организма.
Витамин А, который содержится в паприке, отвечает за формирование иммунитета, за здоровье волос кожи и ногтей. Ретинол, как еще называют этот витамин, очень полезен беременным женщинам, поскольку отвечает за формирование плода.
Витамины группы В оказывают положительное влияние на центральную нервную систему, снижая уровень стресса. Витамины группы В также способствуют нормальному функционированию клеток и выработке энергии, оказывают положительное влияние на активность мозга и способствуют омоложению кожи на уровне клеток.
Витамин С – это мощный антиоксидант, замедляющий процессы старения и мутации клеток. Также способствует ускорению заживления ран, участвует в формировании иммунитета. Витамин С является основой для построения новых клеток костной ткани, предотвращает образование тромбов.
Витамин Е способствует омоложению организма. Он также выполняет антиоксидантную роль, поглощая свободные радикалы – молекулы, образующиеся в организме, когда мы подвергаемся воздействию табачного дыма или радиации.
Витамин РР нормализует кровообращение и предотвращает образование тромбов. Также он регулирует деятельность нервной системы и оказывает положительное влияние на процессы пищеварения.
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