Медики назвали ТОП-5 продуктов, которые помогут при расстройстве желудка

Эти продукты помогут быстро справиться с проблемой и наладить работу кишечника.

С расстройством желудка хоть раз в жизни сталкивался каждый. Конечно, о такой проблеме неудобно говорить, а потому многие пытаются решить ее без помощи специалиста. Эксперты назвали, которые позволят восстановить водно-солевой баланс и нормализуют работу ЖКТ. Однако перед их употреблением стоит принять сорбенты, чтобы вывести из организма все токсины и прочие вещества, которые могли спровоцировать эту проблему.

Об этом информирует Healthystyle.

Если у вас расстройство желудка, стоит есть вареный рис. Варите его на воде, недолго и без добавления специй или соли. Такой перекус стабилизирует деятельность ЖКТ. Рис поглощает газы и кислоты, способствуя прекращению диареи.

При диарее полезна также овсянка. Благодаря ее обволакивающим свойствам работа пищеварительной системы восстанавливается быстрее. Важно варить эту кашу на воде, не добавляя соли, сахар, меда и прочих дополнительных ингредиентов.

Куриный бульон рекомендуется специалистами во всем мире при проблемах с желудком. Он быстро переваривается и способствует выведению токсинов. А куриное мяс обладает высокой пищевой ценностью и прекрасно питает ослабленный организм.

Мятный чай успокаивает кишечник и облегчает спазмы в желудке, а ромашка оказывает антибактериальное действие. Таким образом, чашка теплого чая, в состав которого входит один из этих ингредиентов, оказывает благоприятное воздействие на организм.

Натуральный йогурт и кефир содержат пробиотики, которые восстанавливают микрофлору кишечника и позволяют наладить нормальное пищеварение. При этом фруктовые йогурты, кефиры с различными добавками и прочие подобные продукты при диарее запрещены.

Ранее «Курсор» писал о том, что эксперты назвали лучшие напитки, которые помогут нормализовать сон. Полноценный ежедневный сон необходим организму для слаженной работы всех органов и систем.

Также мы сообщали, что медики назвали напитки, которыми опасно запивать ужин. Особенно опасными эксперты считают напитки с добавлением льда или сильно охлажденные.