Медики объяснили, почему нельзя обрабатывать раны перекисью водорода

Медики считают, что перекись водорода не является оптимальным выбором для лечения ран. Несмотря на то, что многие люди считают ее безопасным решением и держат ее в аптечке, лучше обратить внимание на альтернативные средства.

Об этом пишет «Новости-Ю«.

Нередко люди думают, что чем больше перекиси водорода нанесено на рану, тем лучше будет эффект. Эта установка укоренилась еще с детства, когда мамы и бабушки советовали использовать этот препарат для обработки порезов.

Некоторые пользователи TikTok даже демонстрируют, как наносят перекись водорода на раны и наслаждаются шипящей реакцией. Медики не отрицают антисептические свойства этого средства, но предлагают рассмотреть более подходящие аналоги.

Однако использование перекиси водорода для обработки ран может причинить больше вреда, чем пользы. Кожа является крупнейшим органом в человеческом теле и играет важную роль в защите организма от вредных бактерий, которые обитают на ней в огромном количестве — более 1,5 трлн.

Когда кожа повреждается, например, при получении пореза или раны, организм запускает быстродействующие механизмы регенерации, которые помогают минимизировать вред и ускорить заживление. Однако использование перекиси водорода может привести к коррозионным повреждениям тканей, что затрудняет заживление раны и мешает ее регенерации. Кроме того, чем больше средства используется, тем больше вероятность возникновения воспалительных процессов и появления волдырей.

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