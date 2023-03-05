В Индии женщина прожила 5 лет со щипцами в животе: как их обнаружили

В индийском штате Керала 31-летняя К.К. Харшина годами жила с медицинскими щипцами в животе, которые врачи забыли во время кесарева сечения.

Об этом пишет «ВВС«.

Харшина, мать троих детей, прошла три операции кесарева сечения для каждых своих родов. Две из них были проведены в государственной больнице в городе Тамарассере, в районе Кожикоде, в 2012 и 2016 годах. Третья операция была выполнена в больнице Государственного медицинского колледжа, также в районе Кожикоде, в 2017 году при рождении ее сына. После последней процедуры у женщины начались сильные боли в животе, рассказывает Харшина.

«Когда я пожаловалась, врачи сказали, что причина — в трех кесаревых сечениях. Мне также сказали, что многие другие женщины имеют такие же жалобы», — рассказала она.

Как пишет издание, женщина все 5 лет страдала от невыносимой боли, но врачи говорили, что такое часто бывает у женщин после родов.

«Я не могу описать боль, которую я терпела в течение пяти лет», — говорит Харшина.

В сентябре 2022 года женщина прошла тесты на инфекцию мочевого пузыря и выяснила, что в ее теле есть кусок металла. После сканирования стало известно, что это были щипцы размером 6,1 см на 5 см, которые используются для зажима сосудов во время операций. Она была вынуждена сделать еще одну операцию, чтобы удалить инструмент.

После произошедшего женщина обратилась к министру здравоохранения штата, Винни Джордж, после чего была назначена комиссия для расследования этого случая. Больница Государственного медицинского колледжа Кожикоде также провела внутреннее расследование, по результатам которой врачи заявили, что не виновным в этом случае.

Так, сотрудники больницы отрицают потерю хирургического инструмента, указав на две операции, которые Харшина провела до того, как обратилась к ним. Расследование департамента здравоохранения также не смогло найти виновных, а правительственное расследование не смогло отследить происхождение инструмента.

В результате Харшина объявила голодовку возле больницы, требуя принять меры против виновных. Позже лидеры местной оппозиции уговорили ее прекратить голодовку из-за возможного влияния на ее здоровье. Однако, Харшина продолжает сидеть в знак протеста у больницы.

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