Медики предупредили: злоупотребление какими витаминами может спровоцировать развитие рака

Ученые проанализированные данные 77 тысяч человек и пришли к выводу, что ряд витаминов при бесконтрольном употреблении могут вызвать рак.

Группа американских медиков и ученых в ходе масштабного исследования обнаружила связь между употреблением витаминов В6, В12 и повышением риска возникновения рака легких.

Об этом пишет Daily Express.

Многим известно, что витамины группы В помогают при повышенной усталости, ухудшении зрения, депрессии или нарушениях работы нервной системы. И потому их часто покупают в качестве поддержки для организма и пьют без назначения врача. Но ученые подтверждают, что это не так уж безопасно.

По оценкам экспертов, эти витамины могут повышать риск развития онкологических заболеваний. Особенно опасны они оказались для курящих мужчин. Те, кто принимает витаминные добавки, в два раза чаще болеют раком, а те, кто еще и курит, — и того чаще, отметили эксперты. Один из авторов исследования, научный сотрудник и доцент Университета штата Огайо Теодор Браски, сообщил, что ученые проанализировали данные 77 тысяч человек. Они пришли к выводу, что из-за употребления B12 риск развития рака легких возрастал на 30 процентов, а из-за употребления B6 — на 40 процентов.

По его словам, ученым удалось выяснить, что у мужчин, которые принимали более 55 микрограммов витамина В12 в сутки, риск возникновения рака легких был на 98 процентов выше по сравнению с мужчинами, которые не принимали витамины этой группы.

Что касается здоровья, Курсор писал, что ученые предложили новый тип анализа крови для измерения биологических часов организма. Все больше и больше исследований подчеркивают роль внутренних часов нашего организма (циркадный ритм), которые могут играть важную роль во всем, ученые пытаются разгадать их секреты.