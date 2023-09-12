Медики рассказали, как избавиться от висцерального жира

Это можно сделать самым простым методом.

Существует распространенный миф, что весь жир вреден, однако это не так. Некоторые виды жира, как подкожный, так и висцеральный, необходимы организму для изоляции, амортизации и накопления энергии. Однако важно поддерживать баланс между различными видами жира.

Об этом пишет "Cleveland Clinic".

Висцеральный жир, в отличие от подкожного, может быть отброшен более легко благодаря его быстрому метаболизму, и организм может избавляться от него через пот или мочу.

Следование сбалансированной диете является ключевым моментом. Рекомендуется предпочитать цельнозерновые продукты, нежирные источники белка, полезные жиры и пищевые продукты, богатые клетчаткой. Важно избегать излишнего потребления сахара и простых углеводов. Основная цель заключается не в следовании диете, а в развитии здоровых пищевых привычек на долгосрочной основе.

Физическая активность также является важным аспектом. Регулярные занятия физическими упражнениями, включая кардио и силовые тренировки, помогут сжигать и уменьшать как висцеральный, так и подкожный жир. Советуется уделять физической активности не менее 30 минут в день.

Управление стрессом также играет роль в снижении висцерального жира. Старайтесь научиться управлять стрессом, поскольку стресс может привести к повышенному выделению гормона кортизола, что в свою очередь способствует отложению висцерального жира. Разработайте свои способы борьбы со стрессом, можете попробовать йогу, медитацию или любую другую деятельность, которая помогает вам расслабиться и снять напряжение.

Не забывайте о гигиене сна. Качественный отдых имеет большое значение, так как его недостаток может нарушать выработку гормонов, регулирующих аппетит и образование жира. Постарайтесь создать для себя благоприятные условия для сна, придерживайтесь регулярного расписания и создайте уютную атмосферу в спальне.

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