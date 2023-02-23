Медики рассказали, как влияют на здоровье разные позы сна

Во время сна организм перезаряжается и восстанавливается, а положение тела при этом может помочь или помешать.

Большинство людей проводят треть своей жизни либо во сне, либо в состоянии покоя. Лучшая поза для сна – это то, что способствует здоровому выравниванию позвоночника от бедер к голове, говорят врачи Выбор этого положения для конкретного человека зависит от личного состояния здоровья и удобства.

Об этом пишет Sleep foundation.

Различные позы для сна дают свои преимущества, которые могут быть полезны, если у человека есть боли в спине, аллергия, кислотный рефлюкс (когда содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод) или какое-либо другое заболевание.

Сон на боку

Достоинства. Сон на боку занимает более 50% от общего времени сна, причем мужчины спят так ночью дольше женщин. С возрастом снижается гибкость позвоночника, что делает сон на боку наилучшим вариантом для пожилых людей.

Сон на боку – лучшая поза для беременных. Она еще имеет несколько значительных преимуществ. В частности, способствует здоровому выравниванию позвоночника, а также помогает уменьшить изжогу и храп (при сне на левом боку), поэтому подходит для людей с апноэ во сне или кислотным рефлюксом.

При болях в спине и шее лучше спать на боку с подушкой или одеялом между коленями. При этом лучше выбирать подушку с высотой или толщиной, что соответствует расстоянию между шеей и плечом. С более толстой подушкой шея будет оставаться на одной линии с позвоночником: это предотвратит возникновение боли и сохранит правильное положение тела.

Недостатки. Сон на боку не рекомендуется людям с болями в плечах. В этом случае нужно убедиться, что матрас достаточно мягкий, чтобы бедра и плечи погружались глубже, чем средний отдел позвоночника. Такая поза может способствовать образованию морщин на лице, поскольку лицо прижимается к подушке, растягивая и сжимая кожу.

Сон на спине

Достоинства. Сон на спине – вторая по популярности поза. На спине легко удерживать позвоночник в правильном положении и равномерно распределить вес тела, предотвращая возможные боли. Также это положение может снизить заложенность носа или аллергию.

Поскольку человек смотрит вверх, подушка или матрас не давят на лицо и не образуют морщинки. Поднятие ступней выше уровня сердца может уменьшить отек ног. Сон на спине особенно полезен людям с болями в шее, поскольку такое положение предотвращает смещение, которое может возникнуть в положении на боку или животе. Чтобы избежать такой боли, нужно использовать подушечку, которая поддерживает шею и позволяет голове опускаться глубже.

Недостатки. Сон на спине не рекомендуется людям с храпом или апноэ во сне, поскольку это делает их восприимчивыми к коллапсу дыхательных путей, а также людям с некоторыми видами болей в спине, поскольку в зависимости от жесткости матраса между нижней частью позвоночника и поверхностью может образоваться небольшой зазор;

Такой сон не рекомендован беременным женщинам, поскольку ребенок может усилить давление на сердце и ухудшить кровообращение. Запрещено спасть на боку людям с кислотным рефлюксом, поскольку симптомы в этом положении учащаются и могут начаться уже через одну минуту после перехода в положение сна на спине.

Сон на животе

Достоинства. Исследования показывают, что в таком положении мы спим менее 10%. Сон на животе может помочь облегчить храп посредством открытия дыхательных путей. Однако ребра должны работать против гравитации, чтобы дышать в этом положении, что может заставить человека использовать больше энергии и сделать сон менее спокойным. Сон на животе может быть полезен для облегчения хронической боли в мышцах и суставах.

Недостатки. Беременным женщинам, людям с болями в шее и спине и тем, кто заботится о морщинах, следует избегать этого положения. Эта позиция обеспечивает наименьшую поддержку спины из всех положений для сна и увеличивает давление на позвоночник, иногда вызывая боль при пробуждении. Чтобы спать на животе, приходится повернуть голову в одну сторону, свернуть шею и держать голову не на одной линии с остальным позвоночником.

Если матрас при этом недостаточно жесткий, живот и бедра утонут на нем, неприятно растягивая позвоночник. Такая асимметричная поза во время сна может отрицательно повлиять на позвоночник.

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